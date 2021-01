Unter dem Arbeitstitel „Domothek 2.1“ soll ein modernes Medien- und Kommunikationshaus eingerichtet werden. Auch die derzeit noch in der Prandtauerstraße angesiedelte Stadtbibliothek soll ihr neues Heim in diesem Gebäude finden. Zusätzlich ist geplant, einen eigenen Raum für Lesungen, Konzerte und weitere Veranstaltungen zu schaffen. „Eine sehr wichtige Rolle“, spielt das Haus laut Stadler aber auch bei der Neugestaltung sowie der Bespielung des Domplatzes im Kulturjahr 2024. Die Bank selbst übersiedelt zum Ende des Jahres in das neue Bürohaus bei der Linzer Straße. Da es für den Kauf des Renaissance-Hauses offiziell noch einen Gemeinderatsbeschluss braucht, ist der Kauf noch nicht endgültig unter Dach und Fach. Daran, dass die SP nach der Wahl am Sonntag aber plötzlich die Stimmen der anderen Parteien für einen Beschluss brauchen würde, glaubt man nicht einmal in den Reihen der Opposition.