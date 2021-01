Die AK prüfte insgesamt 488 Preise bei Tampons, Binden und Slipeinlagen in fünf Onlineshops. Interspar gab bei allen geprüften Produkten die Mehrwertsteuer-Senkung komplett an die Konsumenten weiter. Auch Billa, DM, Bipa und Müller verbilligten meistens Tampons und Binden, nur Slipeinlagen kosten noch so viel wie im Dezember oder sind sogar teurer.