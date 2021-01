Laut dem Paläontologen des Museums von La Plata war der 2017 gefundene Patagotitan mayorum, der auch als „Titan von Patagonien“ bezeichnet wurde, rund 40 Meter lang und wog rund 70 Tonnen - also in etwa so viel wie zehn Elefanten. Er zeichnete sich zudem durch einen selbst für einen Sauropoden extrem langen Hals aus.