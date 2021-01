Die Winter-Hotspots sind derzeit Spital am Pyhrn mit 43 Zentimetern Schnee, Windischgarsten mit 40, Bad Ischl mit 24 und Rohrbach mit 20 Zentimetern. Und wo kann man sich ab Samstag über Neuschnee freuen? „Den meisten Zuwachs wird’s im Inneren Salzkammergut und im Oberen Mühlviertel geben, auch im Hausruckviertel und im Innviertel kann man mit 5 bis 10 Zentimetern Neuschnee rechnen“, so Zimmermann. In der zweiten Wochenhälfte wird es zwar wieder milder, „aber es ist gut möglich, dass wir auch im Februar noch Kälteeinbrüche haben. Dieser Winter ist ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt, ein Auf und Ab der Temperaturen“, wagt der Meteorologe eine vorsichtige Prognose.