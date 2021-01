Als Coach verlief die Karriere von Paulo Sousa weniger glanzvoll: Nach einem Start ins Trainerleben bei den Queens Park Rangers, Swansea und Leicester City in der 2. Liga Englands, tingelte der Ex-Europaklasse-Spieler via Videoton Szekesfehervar, Maccabi Tel Aviv und FC Basel weiter zu Fiorentina. Dort endete seine Italien-Zeit im Sommer 2017 nach 96 Spielen als „Viola“-Trainer auf Platz 8 liegend. Danach war er noch in China sowie in Frankreich für Girondins Bordeaux tätig - länger als zwei Jahre war er in all seiner Trainer-Karriere übrigens nie für einen Klub tätig …