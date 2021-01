Im Laufe des Skitages nimmt man die Brille natürlich auch hin und wieder ab. Vor allem beim Anstehen am Lift oder in der Gondel, wenn man die FFP2-Maske wieder aufsetzen muss, wird die Skibrille wieder nach oben geschoben. Um diese in solchen Fällen vor Kratzern zu schützen, empfehlen wir Ihnen einen Skibrillen-Schoner. Diese schützen die Brille vor äußeren Einflüssen, außerdem können Sie diese auch als Brillenputztuch verwenden.