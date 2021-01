Also doch Mord. Dem Urteil nach hat Petronela T. ihren Ehemann Erich T. in der Nacht auf den 3. März 2019 mit einem Messerstich getötet. Passiert ist es kurz vor Mitternacht im Hotel Lisa in Flachau: Beide waren stark betrunken, stritten miteinander. Dabei passierte der tödliche Stich mit einem 26 Zentimeter langen Küchenmesser.