„Auch Berufsgruppen, die für die Pflege wichtig sind, impfen“

„Wir haben Häuser, in denen sich im ersten Durchgang knapp 70 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter impfen ließen“, sagt Ilse Simma-Boyd, Leiterin der Caritas Pflege in Wien. „Und die gute Nachricht lautet: Auch in jenen Häusern, die ganz zu Beginn geimpft wurden, steigt die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich. Unser Ziel ist es, möglichst bald eine Impfquote von mindestens 70 Prozent zu erreichen und dabei nicht nur Pflegekräfte zu impfen, sondern - wie von der nationalen Impfstrategie vorgesehen - auch all jene, die in den Häusern beruflich ein- und ausgehen. Alle vom Reinigungspersonal, über Hospizdienste bis hin zur Seelsorge. Berufsgruppen, die für die Pflege wichtig sind.“