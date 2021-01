Terrasse, Loggia oder eigener Garten? Eine Kombi aus Wohnzimmer und Küche oder doch lieber getrennte Räume? Was die Oberösterreicher wollen, damit beschäftigt sich eine Studie von Exploreal, laut der heuer in unserem Bundesland 5500 Wohnungen auf den Markt kommen - ein Plus zum Vorjahr um rund 1500.