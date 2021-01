Bereits am Dienstag wurden die Fälle der beiden ÖVP-Ortschefs Karl Wratschko (Gamlitz) und Alexander Allmer (Stubenberg) bekannt. Mit dem Brucker Bürgermeister Peter Koch hat es nun auch das erste Mitglied der SPÖ (offizell) erwischt. Ich bin Bürgermeister und ehrenamtlicher Obmann des Sozialhilfeverbandes (SHV) Bruck und habe am 13. Jänner an einer Impfaktion im Pflegeheim Altersheimgasse teilgenommen“, teilte er schriftlich mit.