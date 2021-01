Der Gastronomiebetrieb in Fulpmes wurde sowohl am 29. November 2020, als auch am 19. Jänner leergeräumt. Der Dieb hatte es auf Bargeld und alkoholische Getränke abgesehen. „Nach der Spurenauswertung und Ermittlungen konnte nun ein 27-jähriger Österreicher als Verdächtiger ausgemittelt werden“, heißt es seitens der Polizei. Bei einer Hausdurchsuchung konnten Teile des Diebesguts sichergestellt werden. „Zusammenhänge mit weiteren Einbrüchen sind noch Gegenstand laufender Ermittlungen“, erklärt die Exekutive. Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt.