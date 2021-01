Dauerbrenner „GTA V“ und „Minecraft“

Obwohl bereits vor etlichen Jahren erschienen, erfreuen sich die Dauerbrenner „GTA V“ und „Minecraft“ weiterhin anhaltender Beliebtheit. Während das Open World-Game am stärksten in den osteuropäischen Ländern Polen, Russland, Tschechien und Ungarn sowie in Dänemark und Portugal performte, bereitete der Klötzchen-Spaß insbesondere Spielern in Südeuropa (Italien, Portugal und Spanien) und in Finnland viel Freude. Auch das 2020 veröffentlichte Survival-Adventure „The Last Of Us Part II“ landet gleich mehrfach auf dem Treppchen, und zwar in Finnland, Russland, Schweden, der Slowakei und Tschechien.