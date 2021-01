Am meisten an ihrer Beziehung schätze die 55-Jährige, dass sie und der Sportler sich so gut ergänzen und somit die Balance in ihrer Beziehung aufrechterhalten. „Ich bin Widder, habe folglich Hörner. Silvio ist Waage. Er flippt nur auf dem Spielfeld aus, sonst ist er im besten Sinne ausgeglichen. Er erdet mich. Der perfekte Ausgleich zu mir“, schwärmt sie.