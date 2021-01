„Alle Türen geschlossen“

Als schwarzer Mann in einer von Weißen dominierten Gesellschaft aufzuwachsen, das prägte Omar Sy ebenfalls - und ist trotz allem Humor auch in vielen seiner Rollen zu spüren. „Die Leute schauen dich nur an und sagen: ,Du bist schwarz und du bist aus der Banlieue‘, und alle Türen sind geschlossen“, sagte Sy einst in einem Interview. „Ich hatte den Wunsch, etwas anderes zu sein. Wenn ich eine Tür sehe, die etwas offen ist, werde ich einen Weg finden durchzukommen.“