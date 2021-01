Das Gupta: „Einstufung geradezu grotesk“

In der Causa meldete sich nun auch Oliver das Gupta von der „Süddeutschen Zeitung“ via Twitter zu Wort. Er war Teil des Reporterteams, das die verdeckt aufgezeichneten Videos in der Ibiza-Affäre veröffentlichte. Die erfolgte Einstufung des Videos sei „geradezu grotesk“ meint Das Gupta am Donnerstag.