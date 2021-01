SPÖ ortet „türkis-grünes Management by Chaos“

Am Mittwoch sprach auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer mit Blick auf die Schüler-Selbsttests - und FFP2-Maskenpflicht - von einem „türkis-grünen Management by Chaos“. Bei den „versprochenen Schul-Selbsttests hapert es an allen Ecken und Enden“, so Deutsch. Die SPÖ bringt dazu auch eine parlamentarische Anfrage an Bildungsminister Heinz Faßmann ein, die krone.at vorliegt. SPÖ-Bildungssprecherin und Vorgängerin von Faßmann im Bildungsministerium, Sonja Hammerschmid, will unter anderem wissen, warum an manchen Schulen weniger Testkits ausgeliefert wurden, als es Schüler vor Ort gibt - was eine regelmäßige und richtige Nutzung verunmögliche.