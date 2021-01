Mythen zufolge war auch den Göttern nichts Menschliches fremd. Vielleicht hatte auch die göttliche Danaë Ängste und Sicherheitsbedürfnisse. Kein Wunder, dass sie dem phallischen Goldregen, in den sich Zeus verwandelte, um sie zu verführen, nicht widerstehen konnte. Er hatte Danaë schon in anderen Gestalten verführen wollen, aber korrumpierbar war sie erst durch Gold. Dass die Begegnung Folgen hatte, war klar: Danaë wurde schwanger. Die menschliche Spezies würde nicht existieren, wäre unser Verhalten nicht auf Sicherheit programmiert. Ein Mann, der nichts hergeben will, ermöglicht dieses Sicherheitsgefühl nicht. Aber ohne Sicherheit keine sexuelle Hingabe. Das sollte ein Mann bedenken, der mit jedem Cent knausert und sich wundert, dass seine Partnerin lustlos ist. Wenn er das kapiert, wird er sich viel ersparen.