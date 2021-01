Österreichs Schulen hatten bis Mitte Jänner Zeit, dem Bildungsministerium zu melden, ob sie gleich zum Start bei den Geräten mitmachen wollen. Gezwungen werde keine Schule, ein Standort könne sich auch dafür entscheiden, als „letztes gallisches Dorf“ weiter nur auf analogen Unterricht zu setzen, hatte Faßmann zu Beginn der Anmeldephase im vergangenen Herbst klargestellt. Bis Weihnachten hatten bereits 80 % der AHS und Mittelschulen eine Teilnahme an der Endgeräte-Offensive zugesagt, am Ende waren es sogar 90 Prozent, freut man sich jetzt im Bildungsministerium über den regen Zuspruch. Erfreulich dabei auch, dass auffällig viele Schulen an den ökologischen Aspekt denken und sich ausdrücklich „refurbished“, also gebrauchte und komplett erneuerte, Endgeräte, wünschen würden.