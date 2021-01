Der Attentäter von Wien, der am 2. November in der Innenstadt vier Passanten erschossen und mehr als 20 weitere teils schwer verletzt hat, hat bis Mitte Juli ein AMS-Bildungsangebot in Anspruch genommen. Für die Teilnahme an den Kursen entstanden Kosten in Höhe von 3676 Euro. Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe hatte der 20-Jährige nicht.