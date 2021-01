„Wir blicken einer größeren Gefahr als vergangenes Jahr entgegen“, fügte Iwata wohl auch in Anspielung an die Virus-Mutationen an. „Also warum an den Spielen festhalten, die für vergangenes Jahr wegen der Infektionsgefahr abgesagt worden sind?“ Koji Wada, Professor an einer Tokioter Universität, wiederum verwies darauf, dass die Austragung von Olympia auch von der Virus-Lage in anderen Ländern abhängt. „Ein vollumfängliches Olympia, das wir normal haben, wird aber nicht möglich sein“, legte sich Wada fest.