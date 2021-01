Wirbel um Impfdrängler

Immer wieder wurden allerdings in den vergangenen Tagen Vorreihungen publik, wo bei Impfaktionen in Heimen übrig gebliebene Dosen auch an Anstaltsfremde verimpft worden sein sollen. Die Stadt will derartige Vorreihungen - wo andere Personen als die vom Impfplan vorgesehenen zum Zug kommen - mit unangekündigten Kontrollen, aber auch mit einer eigenen Warteliste unterbinden.