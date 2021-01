Einem Zwölfjährigen ist am Dienstag bei Arbeiten am Hof seines Vaters in Oberwölz ein Finger abgetrennt worden. Er hatte sich an einer Ladegabel für Siloballen festgehalten, als sein Vater diese schwenkte. Dabei wurde der Finger abgezwickt. Der Schüler wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das LKH Klagenfurt geflogen.