Alle 152 Kurs-Teilnehmer haben sich vorsorglich in Qua­ran­tä­ne begeben, sie werden heute einen PCR-Test machen. Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz veranlasste zudem, dass im Rahmen der PCR-Tests auch Proben zur Untersuchung an die Agentur für Ernährungssicherheit geschickt werden. „Wir wollen Gewissheit, ob die Personen mit der britischen Mutation des Coronavirus infiziert sind, da auch britische Teilnehmer des Kurses betroffen sind“, so die Landessanitätsdirektorin.