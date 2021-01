Der „Zorn der Tiroler auf die Impfung“ – wie es in der Presse hieß – hatte mehrere Gründe. Der Innsbrucker Medizin-Historiker Alois Unterkircher schreibt in seiner Arbeit über Seuchenprophylaxe in Tirol am Beispiel der Pocken davon, dass die Offenheit gegenüber der Impfung „durch enttäuschte Erwartungen rasch in strikte Ablehnung umschlagen konnte“. Eltern beobachteten, dass ihre Kinder trotz Impfung erkrankten. Viele Impfungen missglückten. Etwa, weil der Impfstoff verdorben war. Statistiken aus der Zeit belegen das.