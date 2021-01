An vier der 13 Radzählstellen wurde im Vorjahr die Millionengrenze überschritten: am Praterstern und Opernring, in der Operngasse sowie - erstmals - in der Lassallestraße. Und der bisherige Zählstellen-Tagesrekord wurde ebenfalls 2020 aufgestellt: Am Opernring gab es am 30. Juni 10.389 Radfahrerinnen und Radfahrer.