Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky den Sturz von Nina Ortlieb in Crans Montana, den Sieg von Bayern München in Augsburg, den ersten Sieg der österreichischen Handball Männer bei der Handball-WM in Ägypten und die erste Schiedsrichterin beim Super Bowl (alles im Video oben).