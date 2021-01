Abhängig davon, wie viel am Ende in der Kasse landet, will Puch weitere Missionen ins Spiel integrieren und am Ende mit etwas Glück sogar eine Portierung für den NES anbieten. Spätestens im Mai soll „The Shapeshifter“ dann als Cartridge erhältlich sein, eine digitale Version bereits ab April. Die limitierte Edition des Spiels, inklusive klassischer Plastikverpackung und dazugehörigem Booklet, gibt es für Kickstarter-Unterstützer um 80 Euro.