Es sei einfacher, wenn man die reale Identität von der Schauspiel-Identität getrennt halten könne. „Ich finde es sehr schwierig, wenn zu viel von mir in einem Charakter zum Vorschein kommt. Es ist leichter, wenn ich jemand komplett anderen spiele, wie etwa einen Polizisten in London oder jemanden, der wohlhabend ist“, erklärt der in Leeds geborene Star. Allerdings würde er der Rolle alles verdanken, was er im Laufe seiner Karriere erreicht habe. „Es hat so viele Türen für mich geöffnet. Ansonsten wäre ich nicht einmal in den Raum gelangt“, offenbart er.