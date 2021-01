Boom bei medizinischen Robotern

Roboter in der Medizin erlebten in den letzten Monaten einen Boom. Neben Testrobotern, wie sie etwa auch das Unternehmen Brain Navi Biotechnology aus Taiwan entwickelt hat, kommen auch Desinfektions-Roboter zum Einsatz, die mit starkem UV-Licht Viren und andere Keime abtöten. Vereinzelt setzte man auch auf Telepräsenzroboter, um ohne physischen Kontakt mit Erkrankten kommunizieren zu können. In Japan kamen zudem auch vorher schon viele Roboter in der Medizin zum Einsatz, etwa in der Altenpflege. Japan hat die älteste Bevölkerung der Erde.