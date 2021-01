„Ich nahm meine FFP2-Maske ab, woraufhin mir einer der drei dort anwesenden Männer zuzwinkerte und dabei sagte: ,Na, also wir beide sehen uns bestimmt wieder!‘“ Solche und andere sexistische Sprüche sollen bei den Corona-Massentests in der Grazer Stadthalle gefallen sein. Betroffene haben sich gegenüber dem heute.at dazu geäußert. Zu einer anderen Frau soll ein Soldat gesagt haben: „Na, bei dir stecken wir das Stäbchen in beide Löcher!“ Daraufhin hätten alle Anwesenden gelacht.