Rund 40.000 Euro Sachschaden

In Österreich gelang es dem Trio, in den ersten drei Fällen das in den Bankomaten verwahrte Bargeld teilweise zu stehlen. Bei der letzten Sprengung blieb es beim Versuch. Die Bankomaten waren jeweils an der Außenfassade montiert, in zumindest einem Fall haben die Täter die Überwachungskamera mit Farbe übersprüht. Während die Polizei keine Auskunft über die Höhe der Beute gibt, dürfte alleine der bei den vier Explosionen verursachte Sachschaden bei rund 40.000 Euro liegen.