In den Gerichtsakten beschreibt die 40-Jährige, wie ihre Tortur in der Ehe im Herbst 2019 begonnen hatte: „Während wir im Auto saßen, hat James mir klargemacht, dass er mich umbringen könnte. Er meinte, ich würde ihm nur leidtun, wenn ich in kleinen Teilen zerstückelt wäre. Ich habe danach alle Messer zu Hause versteckt.“ Die körperlichen Misshandlungen begannen laut Ricci im Dezember 2019: „Er hat mich geschlagen, mich angespuckt und mir wie ein Schwein ins Gesicht gegrunzt. Ich habe blaue Flecke und Prellungen davongetragen und beschlossen, dass ich mich trennen muss.“ Ricci informierte ihren Ehemann, dass sie eine Scheidung wollte. Doch dann begann die COVID-19 Quarantäne im März und „ich war im selben Haus mit meinem brutalen Missbraucher eingesperrt.“