Euphorie mitnehmen

Egal, wo die Endrunde letztlich auch vonstattengehen wird, am ursprünglichen Vorbereitungsplan des Nationalteams mit dem Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf und dem Basiscamp in Seefeld ändert sich nichts. „Davon gehe ich aus, wir haben nur eine Woche weniger Vorbereitungszeit, da ja die Ligen länger spielen. Aber wir wollen uns wie geplant in Österreich vorbereiten, den Fans so nahe wie möglich sein und die Euphorie aufsaugen und mitnehmen.“