Ein Fachärzteteam aus der Steiermark diskutierte daher, ob es nicht noch weitere Möglichkeiten der chirurgischen Prophylaxe gäbe, damit diese Krebsvariante erst gar nicht mehr entstehen könne. Univ.-Prof. Mag. Dr. Selman Uranüs, Klinische Abteilung für Allgemeinchirurgie und Spezialist für Laparaskopie, MedUni Graz: „Wir hatten die Idee, Frauen im Zuge von Gallenblasenentfernung anzubieten, auch die Eileiter zu entfernen.“ Die meisten dieser Eingriffe werden minimal invasiv durchgeführt („Schlüssellochchirurgie“), so ergibt sich daraus keine zusätzliche Belastung. 7500 Patientinnen unterziehen sich pro Jahr einer Gallenblasen-OP. So startete eine Befragung, um herauszufinden, ob das für betroffene Frauen eine Option wäre. „Bei den dafür ausgewählten Patientinnen im Alter ab 45 ohne familiäres Risiko gab es 90% Zustimmung“, berichtet Gynäkologin OA Mag. Dr. Gordana Tomasch. „Eierstock und Eileiter haben unterschiedliche Gefäße. Die Entfernung des Eileiters wirkt sich nicht auf die Funktion des Eierstocks aus. Wir wollten auf jeden Fall klarstellen, dass wir die Patientinnen nicht vorzeitig in die Wechseljahre schicken.“ Eine künstliche Befruchtung wäre daher dennoch weiterhin möglich. Beim nachfolgenden Projekt („SaLCHE“), das bei einer Fach-Präsentation sogar einen Preis bekam, bot man Frauen aus der Zielgruppe vor einer Gallenblasenentfernung eine gleichzeitige Eileiterentfernung an, was tatsächlich sehr gut angenommen wurde. Nun sollen weitere Erhebungen folgen, um die Methode zu etablieren.