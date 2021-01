Es ist anzunehmen, dass Briggs am Sonntag bereits im Bus nach Bulgarien sitzt - wo auf Kapfenberg in Samokov innerhalb von vier Tagen drei schwere Spiele gegen Rilski Samokov (26. 1.), Kiev (28. 1.) und Prometey (29. 1.) warten. „Unser Ziel ist der Aufstieg ins Achtelfinale - dem ordnen wir in den kommenden zehn Tagen alles unter!“, betont Bulls-Chef Michael Schrittwieser, der mit seiner Truppe auch im März (Achtelfinale) noch international vertreten sein will.