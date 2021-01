Die Welt trete durch die Verbreitung der britischen Corona-Variante B.1.1.7. nun in eine Phase ein, erklärte Anschober im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag. Während sich die Lage in Österreich bei derzeit rund 1500 Neuinfektionen pro Tag zunehmend stabilisiere, würden Prognosen in den USA zeigen, dass dort bereits im März die neue Mutation bereits die vorherrschende Variante in den Staaten sein werde.