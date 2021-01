Der in der Defensive vielfältig einsetzbare Bernardo wird nicht allzu viel Eingewöhnungszeit benötigen, war er doch bereits 2016 insgesamt 26 Mal für die „Bullen“ im Einsatz. Nun kehrte er leihweise bis Sommer vom englischen Premier-League-Klub Brighton zurück. Daneben wird von Brenden Aaronson am meisten erwartet. Die Verpflichtung des 20-Jährigen vom Major-League-Soccer-Klub Philadelphia Union wurde im Oktober unter Dach und Fach gebracht, nun soll er seine Fußabdrücke in Österreich hinterlassen. Die Erwartungen an den US-Teamspieler auf der offensiven Mittelfeldposition sind groß, er soll den Abgang von Topspieler Dominik Szoboszlai zu RB Leipzig wettmachen.