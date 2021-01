Man werde sich am 1. Mai an die Corona-Bestimmungen - also etwa die Tragepflicht in Sachen Mund-Nasen-Schutz oder die Abstandsregeln - halten, versicherte Novak. Unklar ist noch, in welcher Art und Weise die Abschlusskundgebung auf dem Rathausplatz durchgeführt wird. Dort stehen üblicherweise die Reden der Parteigranden auf dem Programm. Denkbar ist laut Wiener SPÖ, dass der Zutritt beschränkt bzw. auch die Ringstraße mit einbezogen wird.