Wegen der Coronavirus-Pandemie und verschärften Sicherheitsvorkehrungen wurde diesmal von den traditionellen Bällen und öffentlichen Partys mit Publikum abgesehen. Die virtuelle Ersatzfeier im Fernsehen zu Ehren von Biden und Harris begann mit Rock-Superstar Bruce Springsteen und dem Song „Land of Hope and Dreams“ - auf den Stufen des Lincoln Memorials in Washington. Während des Feuerwerks trat dort auch Kate Perry mit ihrem Song „Fireworks“ auf. Jon Bon Jovi wurde aus Florida zugespielt. Auch von Justin Timberlake und Demi Lovato gab es Videozuspielungen.