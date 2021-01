„Ich hab mehrere Angebote gehabt, aber jenes von Izmir war die beste Option“, so Zulj, der bei Anderlecht zuletzt auf der Tribüne versauerte. „Ich will wieder Spielzeiten kriegen, Freude am Fußball haben, das war in Belgien nicht mehr der Fall. Daher ist die Leihe bis Saisonende ideal.“ Als Bankerldrücker wäre der Mittelfeldspieler wohl auch kein Thema für die EURO. „An die denk ich jetzt nicht, es geht um meine Karriere. Ich will mit unserem jungen Team Erfolg haben.“