Das berichtete der „Korea Herald“ am Mittwoch. Dem Blatt gegenüber gab ein namentlich nicht genannter Manager des Unternehmens an, dass der Wettbewerb im Smartphone-Markt „immer härter“ geworden sei, weshalb es für LG an der Zeit sei, „ein kaltes Urteil zu fällen und beste Wahl zu treffen“. „Das Unternehmen erwägt alle möglichen Maßnahmen, einschließlich Verkauf, Rückzug und Verkleinerung des Smartphone-Geschäfts“, wird er zitiert.