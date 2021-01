„Ich bin mir fast sicher, dass es die britische Mutation schon in ganz Österreich gibt. Sie ist zwar noch nicht überall entdeckt worden, aber meiner Meinung nach ist das keine Frage des ‚Ob‘, sondern eher des ‚Wann‘“, sagt Labor-Chef Georg Mustafa, der seit dieser Woche selbst Proben in seinem Labor in Salzburg auf Virus-Mutationen untersuchen kann. Zur Bestätigung werden die Proben noch in ein Labor nach Wien gesandt.