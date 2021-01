Präsident Biden kam beim Account @POTUS (President of the United States) in der ersten halben Stunde auf 1,4 Millionen Follower, Vizepräsidentin Harris bei @VP auf 5,6 Millionen. Auch am Donnerstag in der Früh hielt die erste weibliche und schwarze Vizepräsidentin ihren Boss Biden mit 7,1 zu 4,7 Millionen Followern auf Abstand.