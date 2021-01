Wie die britische und die südafrikanische Variante ist auch die P.1-Variante „unabhängig entstanden, es scheint hier keinen Zusammenhang zu geben“, erklärte Bergthaler am Mittwoch. Trotzdem gibt es Parallelen: So weisen alle drei Mutationsanhäufungen die Mutation N501y im Spike-Protein des Erregers auf. Diese Veränderung im Viren-Erbgut dürfte die Fähigkeit des Erregers erhöhen, an menschliche Zellen zu binden, was mit einer erhöhten Übertragbarkeit der neuen Varianten zusammenhängen könnte.