„Wohlwollender Brief" für Biden

Doch auch wenn Trump der Zeremonie zur Vereidigung seines Nachfolgers nicht beiwohnte und mit langjährigen Traditionen brach, so hinterließ er immerhin einen Brief an Biden, so wie das noch jeder scheidende Präsident seit Ronald Reagan tat. Der neue Präsident sagte, Trump habe ihm „einen sehr wohlwollenden Brief“ hinterlassen. Weil es sich bei dem Brief um eine persönliche Angelegenheit handle, wolle er nicht darüber sprechen, solange er nicht mit Trump geredet habe.