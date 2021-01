„2,5 Tonnen Heu wurden in die Kreuzeck-Gruppe geflogen, wo Wildtiere zwischen Schneemassen und Schutzverbauungen festsitzen“, so Jäger und Abgeordneter Ferdinand Hueter, der als Landwirt zwei je 250 Kilogramm schwere Heuballen für das Wild gespendet hat: „So etwas darf nie mehr passieren. Wenn wir schon dem Wild den Lebensraum nehmen, müssen wir in Notzeiten auch helfen.“