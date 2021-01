Wegen Corona musste das Finalturnier in der Daviscup-Weltgruppe 2020 in Madrid abgesagt werden - Neuaustragung ab 25. November 2021. Doch der internationale Tennisverband strukturiert das Finalturnier mit 18 Teams nach der heftig kritisierten Premiere um. Die drei Sechsergruppen werden nicht nur in Madrid - sondern in weiteren zwei Städten Europas ausgetragen. Der finanzstarke „Tennis-Investor“ Kosmos plant drei Gruppenphasen in drei Metropolen sowie je ein Viertelfinale für die beiden zusätzlichen Städte. Madrid erbt zwei Viertelfinale, die Semifinal-Partien und das Endspiel.