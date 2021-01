„Wahrheit und Transparenz zurück in den Briefing-Raum bringen“

Die 42-jährige Pskaki will die täglichen Pressebriefings im Weißen Haus wieder aufleben lassen und sagte zu, im Umgang mit Journalisten ehrlich zu sein. „Als der Präsident mich bat, in dieser Rolle zu dienen, sprachen wir darüber, wie wichtig es ist, Wahrheit und Transparenz zurück in den Briefing-Raum zu bringen“, sagte die neue Sprecherin. Sie plane werktägliche Pressekonferenzen - „nicht an Samstagen und Sonntag, ich bin kein Monster“. Traditionell fanden Pressekonferenzen im Weißen Hauses früher in der Regel an Werktagen statt. Unter Donald Trump gab es sie nur noch sporadisch - wenn überhaupt.