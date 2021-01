Beide Manchester-Klubs führen nach Siegen am Mittwoch die englische Fußball-Premier-League an. Leader United setzte sich bei Fulham nach einem 0:1-Rückstand dank Toren von Edinson Cavani (21.) und Paul Pogba (65.) noch mit 2:1 durch. Das Team von Ole Gunnar Solskjaer ist in der Liga seit 13 Spielen ohne Niederlage und liegt bei einem Spiel mehr zwei Punkte vor City.