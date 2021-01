Juventus Turin hat den italienischen Supercup gewonnen. Der amtierende italienische Fußball-Meister setzte sich in Reggio Emilia gegen Cupsieger Napoli am Mittwoch mit 2:0 durch und revanchierte sich damit für das im Juni verlorene Cupfinale. Das 1:0 schoss Cristiano Ronaldo nach gut einer Stunde (64.) im Anschluss an einen Corner. Es war das 760. Tor in der Profi-Karriere des bald 36-jährigen Portugiesen.